Одна из самых любвеобильных девушек российского шоу-бизнеса оставила на своей страничке в Instagram странное послание. Подписчики аккаунта сделали выводы.

Одна из самых любвеобильных девушекроссийского шоу-бизнеса оставила на своей страничке в Instagram странноепослание. Подписчики аккаунта сделали выводы.Еще совсем недавно фанаты Анны Седоковой и Яниса Тимму били тревогу: певица и баскетболист практически одновременно перестали выкладывать совместные фотографии в соцсети. Обычно это означает – расставание.Особенно странным показалось затишье в паблике бывшей солистки "Виа Гры". Обычно девушка спешит продемонстрировать в соцсетях свой каждый роман, без конца публикуя цветы, признания в любви и довольно откровенные снимки. Но что-то пошло не так: в Аниных постах Яниса в заменили селфи, порой довольно откровенного характера. Последнее фото целующейся пары было опубликовано Седоковой 12 мая, поэтому поклонники забили тревогу и начали интересоваться личной жизнью Анны в комментариях, которые, впрочем, певица проигнорировала.12 Май 2020 в 1:03 PDTНо сегодня Анна успокоила фанатов, опубликовав фото, накотором она помадой на окне написала слово "Люблю". Свой пост певица дополнила стихами."Судя по надписи Седакова скоро снова будет беременна😁😁👍👍💐", "Свадьбе быть ?))) ❤️❤️❤️", "Вот это любовь! 😜", "Как это мило❤️❤️", "🔥🔥🔥🔥Ого новая песня или альбом", – посыпались комментарии подписчиков.4 Июн 2020 в 4:48 PDTНе остался в стороне и возлюбленный певицы, который оставил под постом множество сердечек.