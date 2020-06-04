Данные москвичей, которые они предоставили для оформления цифровых пропусков и приложения Социальный мониторинг, будут уничтожены после пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан, — заявил он.

Данные москвичей, которые они предоставили для оформления цифровых пропусков и приложения "Социальный мониторинг" , будут уничтожены после пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин."Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан", — сказал Собянин в интервью ТАСС.При этом, по его словам, за время самоизоляции стало очевидно, что цифровые сервисы, госуслуги, удаленная работа, образовательные сайты и другие порталы получат мощный толчок в развитии. Кроме того, современные лаборатории, которые были развернуты во время пандемии, пригодятся в будущем для управления эпидемическими процессами, не только в случае с COVID-19.В целом, по мнению столичного градоначальника, неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной, а многие процессы пойдут быстрее."И самое главное, отпадет всякая шелуха ненужной суеты. Мы больше будем ценить жизнь и простые человеческие радости", — заявил Собянин.Как сообщалось ранее, премьер Михаил Мишустин поручил проверить применение правовых актов, принятых в период пандемии коронавируса, в том числе, указов Собянина. Особое внимание будет уделено положениям, затрагивающим права и интересы граждан.