Мэр столицы Сергей Собянин сделал важное заявление о выходе из режима карантина из-за пандемии коронавируса в Москве. Он отметил, что горожане ответственно подошли к вынужденной самоизоляции.

Мэр столицы Сергей Собянин сделал важное заявление о выходе из режима карантина из-за пандемии коронавируса в Москве. Он отметил, что горожане ответственно подошли к вынужденной самоизоляции.По словам градоначальника, 8 июня можно будет сказать о графике выхода из ограничений в Москве до июля. Собянин заверил, что основная их масса будет снята.Мэр столицы добавил, что это будет зависеть от ситуации и от того, как будет распространяться. Собянин констатировал, что москвичи ответственно подходят ко всем требованиям властей.Градоначальник выразил надежду на то, что удастся уложиться в запланированные сроки снятия ограничений, и город будет возвращаться к нормальной жизни. Напомним, ранее Собянин заявил, что носить маски и перчатки нужно до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса.4 Июн 2020 в 12:52 PDTНапомним, что карантин из-за начал действовать 29 марта. Речь шла о недельном режиме самоизоляции, однако из-за ухудшения обстановки его постоянно продлевали. Кроме того, в столице продолжают действовать масочный и пропускной режимы. Согласно последним данным, режим самоизоляции закончится 14 июня.