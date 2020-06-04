Мэр Москвы в эфире телеканала Россия 24 ответил на вопрос 101-летнего ветерана Дмитрия Гаркунова о том, как в столице пройдет Парад Победы. По словам Сергея Собянина, все будет достойно.

Мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 24" ответил на вопрос 101-летнего ветерана Дмитрия Гаркунова о том, как в столице пройдет Парад Победы. По словам Сергея Собянина, все будет достойно.Столичный мэр рассказал, что власти города активно взаимодействуют с Минобороны, обеспечивают проезд техники, сделали для ее отстоя и всех необходимых средств снаряжения временную площадку.Сергей Собянин отметил, что Парад Победы обязательно состоится и будет проведен достойно. В дни праздника Москву празднично украсят.Парад Победы в этом году пройдет 24 июня. Его перенесли из-за пандемии коронавируса. В предстоящем празднике примут участие около 14 тысяч военнослужащих. К мероприятию допустят солдат и офицеров с иммунитетом к COVID-19.