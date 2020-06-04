Сергей Собянин 4 июня ответил на вопросы зрителей телеканала Россия 24. Антон Шепитько отметил, что мэр Москвы открыли спортивные объекты для профессионалов.

Сергей Собянин 4 июня ответил на вопросы зрителей телеканала "Россия 24". Антон Шепитько отметил, что мэр Москвы открыли спортивные объекты для профессионалов."Понятно, что для них месяц без тренировки – фактически потерянный год, — отметил москвич. — А что ждет простых людей? Когда будет можно не только на велосипеде прокатиться, но и сходить в спортзал или поплавать в бассейне?"Мэр Москвы ответил, что пока говорить об открытии фитнес-залов для жителей Москвы пока рановато."Давайте мы переживем эти этапы, по которым мы сейчас приняли решение, -предложил столичный градоначальник. — И потом уже, исходя из эпидемиологической ситуации и количества вновь выявляемых больных, мы это сделаем".При этом Сергей Собянин признал, что это и важная сторона жизни и важный сектор экономики, учитывая количество фитнес-залов."Мы точно не забудем эту историю, и как только можно будет, все откроем", — пообещал мэр."Когда откроют ЗАГСЫ на торжественную церемонию? – поинтересовались у мэра Дмитрий Краснов и его невеста. — У нас свадьба на лето была запланирована, а теперь и не знаем, что делать: ни расписаться в присутствии родственников, ни в ресторане посидеть"."Зайти в ЗАГС и зарегистрироваться можно сегодня,- отметил Собянин. — А вот проводить уже такую массовку, свадебное мероприятие пока еще рановато. Если мы разрешаем это, тогда мы разрешаем работу ресторанов, массовые мероприятия. Все-таки это для другого этапа. Главное, чтобы ваша свадьба не превратилась в горе для людей, которые заразились коронавирусом и тяжело начали болеть".Также в Москве пока рано говорить о проведении фестивалей, поскольку это большие массовые мероприятия. Но в пятницу и субботу с 5 июня в Москве, заверил мэр, заработают ярмарки выходного дня практически во всех районах города."А по поводу уличных праздников — пока об этом говорить рановато. Что касается книжной ярмарки на Красной площади или ярмарки выходного дня, это больше торговые мероприятия, — отметил Собянин. — Не думаю, что они вызовут большое столпотворение людей. Во всяком случае, можно это организовать, чтобы проходило в спокойном режиме".Режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 введен в Москве с 29 марта 2020 года. Закрыты были многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, парки для прогулок. Вслед за стабилизацией эпидситуации началось ослабление запретительных мер. С 12 мая открылись промпредприятия и стройки, а с 25 мая посетителей начали принимать 88 из около 130 центров госуслуг. Также вновь доступны для длительной аренды автомобили каршеринга. С 1 июня в Москве начали второй этап смягчения ограничений — вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, с ограничениями, но жители мегаполиса могут теперь выходить на прогулки три дня в неделю, но не далее 2 километров от дома. Действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлены до 14 июня включительно.Сергей Собянин обещал снять большую часть ограничений для москвичей до 1 июля. Но перчаточно-масочный режим может сохраниться до середины осени.