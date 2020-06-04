Взяв ключи от чужого автомобиля, злоумышленник проследовал к транспортному средству и уехал на нем. Вскоре он попал в ДТП...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Головинскому району задержан подозреваемый в угоне автомобиля», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть ОМВД России по Головинскому району поступило сообщение от местного жителя, который сообщил об угоне автомобиля «Хендэ Соната», припаркованного у его дома на Фестивальной улице.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что он находился в гостях у заявителя. Сказав, что сходит в магазин за покупками, мужчина вышел в прихожую, где увидел лежавшие на тумбе ключи от машины. Он взял их, проследовал к транспортному средству и уехал на нем. Вскоре злоумышленник попал в ДТП с участием автомобиля такси и скрылся с места происшествия.По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29