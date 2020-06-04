Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал новое правительство страны как можно быстрее приобрести рабочее состояние.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал новое правительство страны как можно быстрее "приобрести рабочее состояние"."Я не собираюсь заниматься навалом, наскоком, чтобы кому-то голову сломать. Да и время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено", — заявил глава государства.Выступая на совещании с новыми членами кабинета министров, Лукашенко обратил внимание на непростую ситуацию в стране. По мнению президента, спасти страну можно только "сжав зубы" и направив силы всего народа на решение проблем, передает "Интерфакс".При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что "с вертолета деньги разбрасывать не будут", приведя в пример США и Россию, которые тоже "финансовыми средствами не разбрасываются".3 июня президент Белоруссии подписал указ об отставке правительства. Как объяснил глава государства, обновление нужно, чтобы граждане страны понимали, кто те люди, которые будут работать на ключевых должностях.4 июня новым премьер-министром республики был назначен Роман Головченко, до этого занимавший пост главы Государственного военно-промышленного комитета.