Мировой спрос на сталь в этом году упадет на 6,4% из-за воздействия пандемии COVID-19 на промышленную и строительную деятельность, но в следующем году спрос восстановится, спрогнозировала Всемирная ассоциация стали, передает Reuters.

Мировой спрос на сталь в этом году упадет на 6,4% из-за воздействия пандемии COVID-19 на промышленную и строительную деятельность, но в следующем году спрос восстановится, спрогнозировала Всемирная ассоциация стали, передает Reuters.Ряд промышленных предприятий, таких как автопроизводители, закрылись во время блокировок для борьбы с коронавирусом, что сократило спрос на сталь и стимулировало закрытие многих доменных печей."Этот вирус, воздействие пандемии действительно поразили нашу отрасль на всех уровнях", — заявил глава ассоциации Эдвин Бассон.Он добавил, что группа производителей, на которую приходится около 85% мирового производства стали, считает, что любая вторая волна вируса не вызовет серьезных блокировок.После падения в этом году до 1,65 миллиарда тонн прогнозируется восстановление спроса на сталь на 3,8% в 2021 году до 1,72 миллиарда тонн в рамках лучшего экономического сценария, который был разработан совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)."В настоящее время мы придерживаемся мнения, что мы находимся на пути к лучшему сценарию, который мы вам здесь показали", — сказал Бассон.При этом он не предоставил подробностей прогноза наихудшего сценария.В целом ожидается, что автомобильная промышленность будет восстанавливаться медленнее, чем строительный сектор, добавил он.Ассоциация заявила, что воздействие вируса было неравномерным: спрос на сталь среди ведущих производителей и потребителей в Китае в этом году вырастет на 1%, а в развитых странах он упадет на 17%.