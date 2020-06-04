Соединенные Штаты могут признать как минимум четыре государственных СМИ Китая иностранными агентами, что приведет к увеличению ограничений для них на территории США, передает Reuters со ссылкой на свои источники.

Соединенные Штаты могут признать как минимум четыре государственных СМИ Китая иностранными агентами, что приведет к увеличению ограничений для них на территории США, передает Reuters со ссылкой на свои источники.Источники сообщили, что меры госдепартамента, которые, несомненно, приведут к дальнейшему разжиганию напряженности между США и Китаем, могут быть приняты уже 4 июня.Это следует из заявления президента Дональда Трампа об ответных мерах против Пекина в связи с его намерениями усилить контроль над Гонконгом.Ожидается, что в список СМИ войдут Центральное телевидение Китая (CCTV), ведущая государственная сеть, и China News Service, второе по величине государственное информационное агентство страны, сообщили два источника на условиях анонимности.Они будут добавлены к пяти китайским информагентствам, на которые в феврале были наложены ограничения по обвинению США в том, что они использовались Китаем и его коммунистическими правителями для распространения пропаганды.Как и другие, они должны будут зарегистрировать своих сотрудников и имущество США в Госдепартаменте, аналогично правилам, касающимся посольств и других дипломатических миссий.Белый дом и Госдеп не ответили на запросы о комментариях. Также не ответило китайское посольство в Вашингтоне.Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином резко возросла, поскольку Трамп и его помощники жаловались на то, что Китай скрывал информацию о вспышке коронавируса, а также решил усилить контроль над Гонконгом, который США всегда воспринимали как мировой финансовый центр.