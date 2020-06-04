Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода Северный поток-2.

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, оказавшийся в его распоряжении.Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.Таким образом, ограничения могут быть направлены против трубоукладчиков "Академик Черский" и "Фортуна".Bloomberg напомнил, что один из инициаторов документа, сенатор Тед Круз назвал "Северный поток-2" национальной угрозой для США, призвав сделать все, чтобы сорвать его строительство.Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. В настоящее время газопровод построен на 93%.