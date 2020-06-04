04.06.2020

2020-06-04 15:25:03

Столичные врачи указали на нарушения техники безопасности в ковровской больнице

Московские медики посетили Ковровскую центральную городскую больницу. В ней развернут инфекционный госпиталь для коронавирусных больных. Подробности у Никиты Тарбеева.

Лаборатория компьютерной томографии. Формально, «чистая зона», но на этом же томографе, он один на весь Ковров, исследуют и пациентов с короновирусом. Для них - в лабораторию отдельный вход. Московские медики попросили доступ к архиву снимков больных. Окончательно диагноз «КОВИД-19» можно поставить только по результатам теста, но для врача, уже имевшего дело с этой болезнью, может быть достаточно и одной томограммы.

Ирина Вороничева, врач-рентгенолог: «Здесь, скорее всего, вирусная инфекция, наиболее вероятно - КОВИД-19, с грубыми изменениями в виде "матового стекла"...»

А вот небольшое ЧП во время визита - в конце коридора появились пациенты. Ковровские врачи пояснили, что они не относятся к группе инфекционных. Но столичные медики все равно сочли это нарушением техники безопасности. Именно к разделению грязных и чистых зон и организации передвижения медперсонала и больных у них больше всего претензий.

Полина Ваганова, руковдитель консультативной бригады медработников г. Москвы: «Коллеги наши работают в непростых условиях в связи с кадровым дефицитом - кадровый голод здесь, действительно, ощущается. Но коллеги достойно исполняют свои обязанности, и все что они могли сделать на своем уровне, они сделали хорошо. Мы, скажем так, откорректируем шероховатости и нюансы, подскажем, как правильно, внесем свои коррективы».

Посетили врачи и реанимационное отделение. Инфекционный госпиталь ковровской ЦГБ рассчитан на шестьдесят мест. На данный момент из них занято 54, пять пациентов - на искусственной вентиляции легких. Но местные медики надеются, что с появлением в городе второго инфекционного отделения в первой больнице ситуация улучшится.

Антон Зинченко, главный врач Центральной городской больницы г. Коврова: «Мы считаем, что у нас будет несколько разгружена больница, но регулярно в течении последних дней пять-шесть человек поступает. То есть, сколько выписываем пациентов, столько и поступает. Занятость коечного фонда по нашей больнице сохраняется на уровне 55-60. То есть все койки».

В бригаде московских медиков шесть человек - врачи разных специальностей и одна медсестра. Ранее они побывали в областной клинической больнице, посетили муромский инфекционный госпиталь. На очереди Гусь-Хрустальный. За две недели специалисты должны проверить и проконсультировать все медучреждения региона, которые работают с коронавирусными больными.

Никита Тарбеев, Андрей Синягин

«Вести Владимир»