Телесваха Роза Сябитова рассказала, что пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в процесс съемок шоу Первого канала Давай поженимся!. Все работники площадки соблюдают необходимые меры предосторожности.

Телесваха Роза Сябитова рассказала, что пандемия коронавируснойинфекции внесла коррективы в процесс съемок шоу Первого канала "Давай поженимся!".Все работники площадки соблюдают необходимые меры предосторожности.По словам Сябитовой, сейчас на съемках важную роль играетпсихологический настрой. Многие боятся подхватить уханьскую заразу, однакостараются не паниковать. Сама Роза уже научилась контролировать собственныйстрах. Между тем, когда нервы у телесвахи сдают, она заранее предупреждает коллег,что может повысить голос.Звезда шоу "Давай поженимся!" поведала также, что соблюдаетвсе предписания специалистов: из машины она выходит в маске и перчатках. Болеетого, у знаменитости есть специальный пакетик, в котором она хранит ватныепалочки. Они необходимы теледиве в случае, если надо срочно почесать нос,например. Руками до лица знаменитость не дотрагивается. "Заворачиваю этипалочки в дезинфицирующую медицинскую салфетку", – поделилась Роза Сябитова.После съемок телесваха обязательно надевает свежие перчаткии маску. Без них из гримерки знаменитость не выходит, сообщает .28 Май 2020 в 2:18 PDTРозе Сябитовой постоянно приходится заставлять коллег игостей проекта соблюдать дистанцию. Многие забываю, что близко приближатьсядруг к другу нельзя. "Главное – быть бдительным, не нарушать этих мер, и все будетхорошо", – заметила сваха.Сябитова подчеркнула, что шоу "Давай поженимся!" в этонеспокойное время позволяет зрителям расслабиться. Программа помогает на времязабыть о тревожных новостях.