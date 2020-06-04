Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова прокомментировала появившиеся уточнения признаков заболевания коронавирусной инфекцией - в частности, сыпь и психические расстройства, а также сообщения о потере обоняния навсегда переболевшими ковидом в тяжелой форме.

Доктор медицинских наук, главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова прокомментировала появившиеся уточнения признаков заболевания коронавирусной инфекцией.Накануне Минздрав утвердил очередную версию методических рекомендаций по лечению COVID-19, в которых сказано, что у пожилых в числе первых симптомов могут появиться делирий (бред), конъюнктивит и тахикардия.Также в документе указывается, что одним из признаков этого заболевания может быть сыпь.Доктор Малинникова в эфире радио "Вести ФМ" сказала: действительно, анализ накопленных врачами данных позволяет говорить о том, что при наблюдении за больными коронавирусной инфекцией у них были обнаружены кожные высыпания.Конечно, сыпь бывает разнообразной, и она может быть как предвестником или сопутствующим симптомом коронавируса, так и не связанной с ним, отмечает врач-инфекционист.Она подчеркнула, что в данном случае во временных рекомендациях Минздрава для врачей и упомянуты высыпания, чтобы медики могли провести диагностику.Но, как правило, только высыпаниями коронавирус не сопровождается, надо смотреть на другие проявления, отметила эксперт.Малинникова также прокомментировала сообщения о возможных изменениях в психике пожилых людей при заболевании ковидом и возможной потере обоняния "на всю оставшуюся жизнь" (ранее такие сообщения появились в ряде СМИ).Доктор обратила внимание на то, что в уже помянутых рекомендациях Минздрава говорится о реабилитации переболевших этой инфекцией.По ее словам, медикам только предстоит понять, как она будет проходить, и как долго будут проявляться последствия этого заболевания.Также комментируя новости об открытии курортов в Италии и Испании, Елена Малинникова порекомендовала как минимум до конца года туда не ездить.Ранее о необходимости реабилитации переболевших ковидом Вестям.Ru рассказал доктор Дмитрий Еделев.