В Москве ликвидируют последствия самого сильного ливня за последние 70 лет. Минувшей ночью в городе выпала треть июньской нормы осадков, мощнее всего заливало Бутово. Порывистым ветром были повалены десятки деревьев, повреждены 25 машин, а дороги местами превратились в полноводные реки.

В Москве ликвидируют последствия самого сильного ливня за последние 70 лет. Минувшей ночью в городе выпала треть июньской нормы осадков, мощнее всего заливало Бутово. Порывистым ветром были повалены десятки деревьев, повреждены 25 машин, а дороги местами превратились в полноводные реки.Ливень с порывами сильного ветра, обрушившийся на столицу минувшей ночью, выплеснул рекордное количество осадков — до 20 мм. Повалены десятки деревьев, повреждены автомобили, городские улицы превратились в реки.- Утром тут пройти нельзя было, люди как-то обходили.Потоп в районе Савеловского вокзала. По улице Большая Новодмитровская сейчас ни пройти, ни проехать — воды по колено. Коммунальные службы сегодня весь день стараются ликвидировать последствия наводнения. На месте работают сразу несколько бригад."Сейчас производятся мероприятия по откачке воды. Работать еще 1,5-2 часа", — говорит Николай Крепак, сотрудник ГУП "Мосводосток".Машины, словно быстроходные катера, режут волну и на юго-востоке столицы. Ферганский проезд под водой. Местные жители в срочном порядке переобуваются — в магазин теперь не только в маске и перчатках, но и в резиновых сапогах.Восточное Бутово тоже затопило. Под воду ушел пляж на Борисовских прудах.Реки бушуют и на дорогах подмосковной Апрелевки. Автомобилисты с помощью металлоискателей "ловят" оторвавшиеся из-за напора воды номера своих машин.Затоплены подвалы нескольких магазинов.- Вот это наш подвал булькает водой. Очень глубоко.И в этой торговой точке воды по щиколотку.Утром на Пятницком шоссе напротив дома номер 10 провалился грунт на площади в 150 метров. Повреждена часть пешеходной дорожки. Спасатели ликвидируют последствия провала. Пострадавших нет.В Московской области подтоплены более 470 приусадебных участков.По прогнозам метеорологов, циклон, принесший в столичный регион рекордное количество осадков, постепенно ослабевает. Уже сейчас в Москве солнечно, а к выходным обещают настоящее лето.