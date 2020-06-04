8 июня на телеканале Россия 1 состоится премьера сериала Анка
с Молдаванки. Режиссером теленовеллы выступил Владимир Янощук. Главные роли в
остросюжетной мелодраме исполнили Антон Шагин, Екатерина Кузнецова и Станислав
Бондаренко.
8 июня на телеканале "Россия 1" состоится премьера сериала "Анка
с Молдаванки". Режиссером теленовеллы выступил Владимир Янощук. Главные роли в
остросюжетной мелодраме исполнили Антон Шагин, Екатерина Кузнецова и Станислав
Бондаренко.
Действия сериала "Анка с Молдаванки" разворачиваются в
Одессе 70-х годов прошлого века. В центре повествования девушка Аня Ксенаки.
Красавица влюбляется в главаря банды Аркадия Сотникова. Криминальный мир привлекает героиню, она
начинает помогать возлюбленному в организации преступлений. Чувства Сотникова к
Ксенаки крепнут, он решает начать новую, честную жизнь.
Тем временем в город
возвращается экс-избранник главной героини Николай Васильев. Отец молодого
мужчины, начальник уголовного розыска, пристраивает его к себе в отдел. Волею
судеб Васильев возглавляет поиски Сотникова.
Николая и Анну когда-то связывала большая любовь. Родители парня
были против его отношений с Ксенаки. Девушка с греческими корнями и родней за рубежом
не годилась им в невестки. Николая отправили в Москву.
Разлука не смогла погасить пламя любви в сердце Васильева.
Он не охладел к девушке. Между тем Ксенаки осознает, что не может выбрать между
бывшим и нынешним избранником. Она ведет двойную жизнь: помогает сразу и
Васильеву, и Сотникову. Ситуация, в которую попала героиня, крайне опасна.
По словам актрисы
Екатерины Кузнецовой, которая сыграла главную роль, проект "Анка с Молдаванки"
ей сразу понравился. Артистка влюбилась в свою героиню.
"В этом сериале есть
все: захватывающая история, любовный треугольник, интересная героиня, которая
не всегда положительная и, конечно же, атмосфера Одессы 70-х годов", – сказала
Кузнецова.
Как сообщили создатели сериала "Анка с Молдаванки", съемки
длились три месяца, между тем подготовка к ним заняла целый год. На площадке постоянно
находился специалист, который работал над одесским говором артистов. Звездам
теленовеллы специально для фильма пришлось немного подзагореть, ведь события
разворачиваются на курорте. Актрисе Екатерине Кузнецовой с помощью линз изменили
цвет глаз: с зеленых на карие. Увидеть сериал "Анка с Молдаванки" можно с 8
июня в 21.20 мск на телеканале "Россия 1".