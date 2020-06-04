8 июня на телеканале Россия 1 состоится премьера сериала Анка с Молдаванки. Режиссером теленовеллы выступил Владимир Янощук. Главные роли в остросюжетной мелодраме исполнили Антон Шагин, Екатерина Кузнецова и Станислав Бондаренко.

8 июня на телеканале "Россия 1" состоится премьера сериала "Анкас Молдаванки". Режиссером теленовеллы выступил Владимир Янощук. Главные роли востросюжетной мелодраме исполнили Антон Шагин, Екатерина Кузнецова и СтаниславБондаренко.Действия сериала "Анка с Молдаванки" разворачиваются вОдессе 70-х годов прошлого века. В центре повествования девушка Аня Ксенаки.Красавица влюбляется в главаря банды Аркадия Сотникова. Криминальный мир привлекает героиню, онаначинает помогать возлюбленному в организации преступлений. Чувства Сотникова кКсенаки крепнут, он решает начать новую, честную жизнь.Тем временем в городвозвращается экс-избранник главной героини Николай Васильев. Отец молодогомужчины, начальник уголовного розыска, пристраивает его к себе в отдел. Волеюсудеб Васильев возглавляет поиски Сотникова.Николая и Анну когда-то связывала большая любовь. Родители парнябыли против его отношений с Ксенаки. Девушка с греческими корнями и родней за рубежомне годилась им в невестки. Николая отправили в Москву.Разлука не смогла погасить пламя любви в сердце Васильева.Он не охладел к девушке. Между тем Ксенаки осознает, что не может выбрать междубывшим и нынешним избранником. Она ведет двойную жизнь: помогает сразу иВасильеву, и Сотникову. Ситуация, в которую попала героиня, крайне опасна.По словам актрисыЕкатерины Кузнецовой, которая сыграла главную роль, проект "Анка с Молдаванки"ей сразу понравился. Артистка влюбилась в свою героиню."В этом сериале естьвсе: захватывающая история, любовный треугольник, интересная героиня, котораяне всегда положительная и, конечно же, атмосфера Одессы 70-х годов", – сказалаКузнецова.Как сообщили создатели сериала "Анка с Молдаванки", съемкидлились три месяца, между тем подготовка к ним заняла целый год. На площадке постояннонаходился специалист, который работал над одесским говором артистов. Звездамтеленовеллы специально для фильма пришлось немного подзагореть, ведь событияразворачиваются на курорте. Актрисе Екатерине Кузнецовой с помощью линз изменилицвет глаз: с зеленых на карие. Увидеть сериала "Анка с Молдаванки" можно с 8июня в 21.20 на телеканале "Россия".