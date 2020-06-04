Группа Тинькофф разместит штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square компании AFI Development на улице Грузинский Вал. По размеру аренды коммерческих площадей такая сделка стала крупнейшей в истории рынка офисной недвижимости России, отмечается в пресс-релизе AFI Development.

Группа "Тинькофф" разместит штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square компании AFI Development на улице Грузинский Вал. По размеру аренды коммерческих площадей такая сделка стала крупнейшей в истории рынка офисной недвижимости России, отмечается в пресс-релизе AFI Development.Компания AFI Development и группа "Тинькофф" подписали соглашение сроком на 12 лет об аренде строящегося бизнес-центра AFI Square на улице Грузинский Вал.Строительство офисного здания класса А общей площадью более 90 тысяч кв. м завершат в первом полугодии 2022 года.В офисе разместятся свыше 6 тысяч человек и ключевые подразделения группы: "Тинькофф Банк", "Тинькофф Страхование", "Тинькофф Мобайл", "Тинькофф Образование", "Тинькофф Путешествия", центр разработки и другие.Бизнес-центр AFI Square строится компанией AFI Development в 200 м от метро "Белорусская".Предприниматель Олег Тиньков передал свои акции TCS Group, управляющей компании, в семейный траст еще 19 марта 2020 года. Как отмечается в заявлении банкира, он всегда рассматривал долю в капитале банка как долгосрочный и стратегический актив, который он намерен сохранить в будущем.В связи с этим, по словам Тинькова, осенью 2019 года начался перевод прав владения акциями банка от двух компаний в семейный траст. "Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти", — написал Тиньков в заявлении.Банкир также сообщил о намерении уйти с поста председателя совета директоров "Тинькофф банка". "Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом", — подчеркнул он.Ранее Олег Тиньков заявил, что болен лейкемией и ему приходится бороться за свою жизнь. В то же время власти США обвинили российского предпринимателя в попытке уйти от уплаты налогов и начали добиваться экстрадиции находящегося в Лондоне банкира.