Французская Total решила диверсифицировать активы за счет проектов в возобновляемой энергетике. Компания приобрела контрольный пакет в строящемся парке ветряных мельниц в Шотландии.

Французская Total решила диверсифицировать активы за счет проектов в возобновляемой энергетике. Нефтегазовая компания приобрела контрольный пакет в размере 51% акций в строящемся парке ветряных электростанций Seagreen 1 в Северном море у побережья Шотландии.Как сообщает газета Financial Times, за вхождение в проект французский гигант заплатит 130 миллионов фунтов стерлингов, а еще полтора миллиарда вложит в качестве капитальных затрат. Эти средства будут привлечены за счет увеличения долговой нагрузки компании.В последние годы крупные нефтепроизводители, в числе которых норвежская Equinor, Royal Dutch Shell и испанская Repsol, строят долгосрочные стратегии по озеленению своих финансовых моделей и активно инвестируют в развитие возобновляемой энергетики.На текущий момент из наиболее перспективных рынков для развития ветряных станций является Великобритания, одних только действующих мощностей хватит для снабжения электроэнергией более чем 7 с половиной миллионов домохозяйств.