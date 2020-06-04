Английский футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур взял кредит на 175 миллионов фунтов стерлингов, чтобы преодолеть вызванный пандемией коронавируса кризис. Шпоры оформили заем в Банке Англии.

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур" взял кредит на 175 миллионов фунтов стерлингов, чтобы преодолеть вызванный пандемией коронавируса кризис. "Шпоры" оформили заем в Банке Англии.В "Тоттенхэме" приняли решение оформить соглашение с банком после того, как посчитали финансовые потери клуба с момента приостановки футбольного сезона. Как сообщает The Athletic, вплоть до июня 2021 года лондонцы могут недосчитаться порядка 200 миллионов фунтов.При этом источник отмечает, что полученные средства не могут пойти на приобретение новых футболистов. Ранее именно для этих целей оформил кредит другой английский клуб "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы получили от Банка США 140 миллионов фунтов.