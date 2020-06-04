Юный житель Хабаровска едва не попал под колеса принадлежащего его отцу автомобиля, вылетев из салона после серьезной аварии. Момент столкновения и спасения мальчика сняла камера наблюдения.

Юный житель Хабаровска едва не попал под колеса принадлежащего его отцу автомобиля, вылетев из салона после серьезной аварии. Момент столкновения и спасения мальчика сняла камера наблюдения.ДТП произошло в 11:30 4 июня на углу улиц Павла Морозова и Бийской, когда водитель микроавтобуса Toyota Hiace пошел в поворот, не уступив дорогу. В бок автомобилю в этот момент врезалась Toyota Carina, после чего владелец микроавтобуса ударился головой и потерял сознание, при этом нога осталась на педали газа.Hiace начал нарезать круги, но в первый же заход через окно вылетел трехлетний мальчик. Он самостоятельно поднялся на ноги и бросился за отцом, но тут его перхватил другой водитель и тем самым спас от серьезных травм, поскольку микроавтобус вскоре развернулся.Остановилась неуправляемая машина только после того, как протаранила ограждение. Ее владельца госпитализировали с травмой головы, мальчик и водитель второго автомобиля не пострадали.