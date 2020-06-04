Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся после задержания полицией, был болен коронавирусом. Это показало вскрытие тела.

Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся после задержания полицией, был болен коронавирусом. Это показало вскрытие тела.В отчете судмедэкспертов говорится, что тест на COVID-19, который Флойд сдал еще 3 апреля, был положительным. Наличие заболевания удалось установить при вскрытии в связи с тем, что анализы ПЦР могут показывать положительный результат в течение долгого времени после исчезновения клинических проявлений болезни, передает РИА Новости.Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как его задержали полицейские. Один из них наступил на его шею коленом и сдавливал около восьми минут, хотя мужчина уже был в наручниках и не оказывал сопротивления. Кроме того, он несколько раз повторил, что задыхается. Официальная причина смерти - остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи.Смерть Флойда вызвала массовые протесты и погромы по всей стране. Они проходят под лозунгом Black Lives Matter (жизнь темнокожих имеет значение). В результате беспорядков погибли 11 человек. Более чем в 40 городах страны введен комендантский час.