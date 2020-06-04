57-летний Сергей Жигунов не сможет вернуть себе изъятые вещи. Мосгорсуд отклонил апелляцию артиста на их арест.

57-летний Сергей Жигунов не сможет вернуть себе изъятые вещи. Мосгорсуд отклонил апелляцию артиста на их арест.Вот уже долгое время актер пытается выплатить образовавшиеся долги. В свое время Сергей Жигунов взял кредит в одном из российских банков. После того, как он не смог закрыть займ, у него арестовали недвижимость.За год продюсер лишился квартиры в Москве, дома, гаража и другого имущества. Но и этих денег не хватило на уплату долга. Тогда судебные приставы забрали вещи, которые Сергей Жигунов хранил в доме на Мосфильмовской улице.В списке вещей артиста оказались гарнитур, принтер, компьютер и другая мебель. Сергей Жигунов и потребовал признать изъятие вещей недействительным. 4 июня звезде в обжаловании отказали.13 Май 2020 в 11:09 PDTНапомним, ранее на личной странице в "Инстаграм" актер заявил, что посвящать широкую публику в свои проблемы не намерен. Он предпочитает разобраться с трудностями самостоятельно.