В 2015 году на кладбище в Улан-Удэ была найдена мертвая беременная женщина. Ее убийцу нашли спустя пять лет — на преступление пошла подруга жертвы, чтобы не отдавать взятые в долг деньги.

В 2015 году на кладбище в Улан-Удэ была найдена мертвая 40-летняя беременная женщина с колото-резанными ранами грудной клетки и руки.По горячим следам найти убийцу не удалось. На причастность к преступлению проверилось большое количество людей, и в один момент следователи выяснили, что жертва заняла деньги своей подруге, с которой вместе работала.Женщина уверяла сотрудников правоохранительных органов, что долг отдала. Путаница в ее показаниях обратила внимание следователей, что из беспокоящихся коллег покойной, лишь она не звонила на телефон, оказавшийся у жертвы, хотя и являлась ее подругой.В дальнейшем в отношении подозреваемой 54-летней жертвы было проведено психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. Эксперты выявили реакции, свидетельствующие о том, что ей детально известны обстоятельства убийства.После оглашения результатов исследования, подозреваемая призналась в совершенном преступлении.В мае 2015 года женщина составила компанию своей жертве, поехав на могилу ее мужа на кладбище, захватив с собой нож, где и убила свою подругу, после чего, забрав с тела украшения и деньги, забросала его венками и скрылась.Следователи установили, что убийца взяла в долг 60 тысяч рублей.В настоящее время, как сообщает СК РФ по Бурятии, подозреваемой предъявлено обвинение по статье "Убийство", женщина помещена под стражу.