В армии Украины собираются отменить звание генерал-полковника и заменить его просто генералом. Законопроект, который внесет изменения в систему воинских чинов, прошел второе чтение в Верховной раде.

В армии Украины собираются отменить звание генерал-полковника и заменить его просто генералом. Законопроект, который внесет изменения в систему воинских чинов, прошел второе чтение в Верховной раде, сообщает агентство ТАСС.Депутаты поясняют, что документ должен привести звания высшего офицерского состава к европейским стандартам. Таким образом, после полковника в украинской армии будет идти бригадный генерал, далее генерал-майор, генерал-лейтенант и, наконец, генерал.Ранее в ВСУ отменили прапорщиков и старших прапорщиков, а на украинском флоте — мичманов и старших мичманов. Вместо них в армии появились рекруты, штаб-сержанты, мастер-сержанты и главные мастер-сержанты.