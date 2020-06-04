В App Store нашли три мошеннических VPN-приложения, которые не предоставляют обещанные услуги и даже после удаления продолжают списывать со счета деньги

Эксперты антивирусной компании Avast обнаружили в магазине App Store три мошеннических VPN-приложения. Сами по себе эти программы не являются вредоносными, но относятся к типу угроз fleeceware - тех, что привлекают внимание пользователя бесплатным пробным периодом, а после удаления продолжают списывать с его счета деньги. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Ru.По словам представителей Avast, найденная ими тройка приложений-мошенников - Buсkler VРN, Hat VРN Pro и Bеetle VРN - до сих пор доступна в App Store. Более того, ни один из этих "VPN-сервисов" не предоставляет обещанные услуги.На "обманку" указывают очень короткий пробный период в 3 дня, явно завышенная цена ($9,99 в неделю), подозрительно высокие оценки (от 4,6 до 4,8 балла) и большое количество восторженных отзывов. Специалисты заметили, что практически все рецензии написаны одинаково, а политики конфиденциальности этих приложений имеют очень похожий язык и структуру.Чтобы подтвердить свои догадки, эксперты Avast произвели контрольную закупку, оформив подписку на каждое из приложений. "Однако, когда они пытались использовать VPN, приложения снова предоставляли только варианты подписки, - рассказали в компании. - После попытки приобрести подписки еще один раз, исследователи Avast были уведомлены, что у них уже есть подписка. Установить VPN-соединение с помощью какого-либо приложения они так и не смогли".По подсчетам Sensor Tower, вышеупомянутые программы были суммарно загружены около 787 тысяч раз с апреля 2019 года по май 2020 года. Несмотря на нарушения, они до сих пор доступны в App Store.В магазине App Store немало "бесплатных" приложений от недобропорядочных разработчиков, которые всеми способами пытаются навязать подписку в надежде, что пользователь не догадается о ней либо забудет отписаться. Перед тем, как скачать программу, специалисты призывают внимательно изучить отрицательные отзывы, а также обратить внимание на то, нужно ли вводить платежные данные до начала пробного периода, и какая сумма будет списывать по его окончании.