Массовые протесты проходят и за пределами Соединенных Штатов Америки. Тысячи человек собрались в центре Лондона на марше. Аналогичную акцию в Стокгольме разогнала полиция. Самые ожесточенные протесты - в Греции.

Массовые протесты проходят и за пределами Соединенных Штатов Америки. Тысячи человек собрались в центре Лондона на марше в защиту прав темнокожих. Мирная акция быстро переросла в столкновения с полицией у офиса британского премьер-министра. Затем толпы протестующих направились в сторону Гайд-парка и к зданию посольства США в Великобритании. Демонстранты бросали в стражей порядка разные предметы, в том числе пластиковые бутылки. А один из демонстрантов начал драку с полицейским.Аналогичную акцию в Стокгольме разогнала полиция. Причиной стало нарушение допустимого количества собравшихся. На фоне пандемии коронавируса COVID-19 в Швеции действуют карантинные ограничения. Максимальное число участников собраний не должно превышать 50 человек. В то время как в протестах участвовали более тысячи. Стражи порядка для разгона демонстрантов применили горчичный газ. Одного человека задержали за призыв к насильственным действиям.Самые ожесточенные протесты — в Греции, сообщает телеканал "Россия 24". Полиция арестовала 12 анархистов за беспорядки у посольства США в Афинах. По данным местных СМИ, преступники бросали в спецназ камни и бутылки с зажигательной смесью, поджигали мусорные баки, а также разбили витрины магазинов. Всего же, по оценкам журналистов, в акциях протеста в греческой столице приняли участие около 3 тысяч человек.