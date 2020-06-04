В работе Facebook произошел масштабный сбой. Социальная сеть частично недоступна у пользователей в США, Бразилии, Мексике, Великобритании, Италии, Дании и Индии

В работе Facebook произошел масштабный сбой. Социальная сеть частично недоступна у пользователей в США, Бразилии, Мексике, Великобритании, Италии, Дании и Индии. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.Судя по карте сбоя, российских пользователей Facebook неполадки почти не затронули. Проблема может наблюдаться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, но количество поступивших из этих городов жалоб незначительно.Первые сообщения о недоступности Facebook начали поступать около 17:35 по московскому времени. На момент написания этой заметки пользователи оставили около 3 тысяч жалоб. У 41% не загружается новостная лента, у 31% — картинки. Еще 26% испытывают трудности со входом в учетную запись.При этом два других сервиса, принадлежащих компании Facebook — Instagram и WhatsApp, — работают без перебоев.Это уже второй сбой в Facebook за последние два дня. Накануне несколько сотен пользователей пожаловались, что не могут редактировать свои публикации, а у 26% соцсеть не работала вообще.