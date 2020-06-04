В Йемене погиб стрингер Ruptly. Набиля Хассана аль-Каити неизвестные расстреляли рядом с его домом в Адене. У журналиста остались трое детей и беременная жена.

В Йемене погиб стрингер Ruptly. Набиля Хассана аль-Каити неизвестные расстреляли рядом с его домом в Адене. У журналиста остались трое детей и беременная жена.Набиль Хассан аль-Каити снимал сюжеты для Ruptly, а иногда работал на другие агентства, сообщает РИА Новости. Ruptly — российское видеоагентство, которое предоставляет по подписке и запросам актуальный новостной видеоконтент, прямые трансляции на политические, научные, культурные, социальные и спортивные темы. Агентство является частью медиасети RT. Его главный офис располагается в Берлине.