Для пострадавших от подтопления в Кильдинстрое организован временный пункт размещения. На месте ЧП работают сотрудники ГИМС и МЧС. Как уточнили представители чрезвычайного ведомства, всего было эвакуировано 14 человек.

Для пострадавших от подтопления в Кильдинстрое организован временный пункт размещения. На месте ЧП работают сотрудники ГИМС и МЧС. Как уточнили представители чрезвычайного ведомства, всего было эвакуировано 14 человек.Сегодня днем в Кольском районе объявили режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. По предварительным подсчетам, от паводка в Кильдинстрое пострадали 30 домов и 50 участков. Об этом сообщает ГТРК "Мурман" со ссылкой на официальную страницу администрации муниципалитета и Совета депутатов в соцсети "ВКонтакте".Напомним, вода начала прибывать в населенный пункт вечером 2 июня, и уже ночью ее уровень поднялся до критической отметки.