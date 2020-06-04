В Кирове по вине коммунальщиков произошло ЧП. Известно, что они работали над водопроводом. По данным телеграм-канала Mash, грунтовые воды размыли фундамент сооружения, в результате чего ..

В Кирове по вине коммунальщиков произошло ЧП. Известно, что они работали над водопроводом.По данным телеграм-канала Mash, грунтовые воды размыли фундамент сооружения, в результате чего здание начало рушиться. Ошеломленные работники коммунальных служб лишь снимали происходящее на камеру. Отмечается, что пострадавших нет.