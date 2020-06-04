Житель Оренбургской области под предлогом продажи биноклей похитил денежные средства потерпевшего.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Оренбургской области. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе предварительного следствия установлено, что 25 февраля 2019 года молодой человек разместил в сети Интернет на одном из известных сайтов объявление о продаже биноклей, указав в нем вымышленное имя контактного лица и использовав фотографию товара, найденную в Интернете. Намерений исполнять обязательства по продаже указанного товара у него не было.В этот же вечер житель Коврова, прочитав данное объявление, отправил продавцу сообщение о намерении приобрести два бинокля. Житель Оренбургской области обещал выслать товар почтой, а денежные средства попросил перевести на банковский счет. Как впоследствии установлено, злоумышленник указал номер банковской карты друга, думая, что таким образом он запутает следы. Потерпевший перевел денежные средства на сумму более 5 тысяч рублей, но товара так и не получил и обратился в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Свою вину в совершении преступления он признал полностью, в содеянном раскаялся. Ранее молодой человек уже был судим за совершение преступлений против собственности.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.