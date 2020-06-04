Способы ликвидации утечки нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске найдены, заявил глава МЧС Евгений Зиничев, который сейчас находится на месте аварии. При этом министр не уточнил, о каких конкретно способах идет речь, передает телеканал Россия 24.

Способы ликвидации утечки нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске найдены, заявил глава МЧС Евгений Зиничев, который сейчас находится на месте аварии. При этом министр не уточнил, о каких конкретно способах идет речь, передает телеканал "Россия 24".До этого Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс совершили облет территории, где произошел розлив нефтепродуктов, и оценили масштабы бедствия с воздуха.Также в город прибыли спасатели Сибирского центра МЧС. 100 сотрудников помогут ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на местной ТЭЦ.29 мая из резервуара вылилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Они попали в водоемы и землю. Предельные концентрации ядовитых веществ превышены в десятки тысяч раз.В связи с этим в Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. На реке Амбарная уже выставлены боновые заграждения, которые зажимают топливное пятно и не дают ему двигаться дальше. Следующий этап — откачка горючего. На территории ТЭЦ-3 ведутся работы по рекультивации почвы. Спасатели вывезли уже 800 кубов грунта, позже он будет утилизирован.