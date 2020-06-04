В Москве ввели новый тип электронных пропусков для посещения многофункциональных центров (МФЦ). Жители столицы могут получать QR-код неограниченное количество раз. Соответствующий указ ..

В Москве ввели новый тип электронных пропусков для посещения многофункциональных центров (МФЦ). Жители столицы могут получать QR-код неограниченное количество раз.Соответствующий указ появился на сайте столичного правительства. Пропуск могут получить те граждане, которые передвигаются на общественном или личном транспорте. Для тех, кто добирается до МФЦ пешком, оформлять ничего не нужно.Отметим, что пропускной режим был введен в Москве с 15 апреля. Граждане могут получить пропуск для трех целей: поездки на работу, посещения медучреждения или иных целей.