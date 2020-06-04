Проверки прошли в Ковровском и Петушинском районах.

Сотрудники дорожного надзора ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» провели обследование улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений города и района. Состояние улично-дорожной сети играет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.Проверки осуществляются с целью выявления существующих недостатков в содержании улично-дорожной сети и создания максимально комфортных и безопасных условий для перемещения несовершеннолетних. Полицейскими было проверено 8 школ.По итогам проверок составлен список самых распространенных нарушений: отсутствие горизонтальной дорожной разметки; выбоины на проезжей части, размеры которых превышают допустимые; искусственные неровности, не отвечающие требованиям ГОСТа; отсутствие необходимых дорожных знаков, ненормативное состояние их видимости; отсутствие в необходимых местах удерживающих пешеходных ограждений; отсутствие тротуаров.Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району совместно с представителем прокуратуры Петушинского района в целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, была проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере профилактики дорожно-транспортного травматизма детей.Стражи порядка проверили надлежащее обустройство пешеходных зон около детских образовательных учреждений г. Костерево: МБОУ СОШ № 1, СОШ № 2, МБДОУ «Детский сад № 19» и «Детский сад № 4». В нарушение требований ГОСТа около одной из школ отсутствовала горизонтальная дорожная разметка, обозначающая искусственную неровность.Информация о выявленных в ходе обследования недостатках улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений будет передана владельцам автомобильных дорог с рекомендациями по устранению существующих нарушений.