В Орловской области было совершено серьезное преступление. В городе Мценск мужчина избил продавщицу и ограбил магазин. О случившемся поведала сама пострадавшая. Преступник требовал у нее ..

В Орловской области было совершено серьезное преступление. В городе Мценск мужчина избил продавщицу и ограбил магазин.О случившемся поведала сама пострадавшая. Преступник требовал у нее деньги, а после отказала набросился с кулаками. На данный момент подозреваемый задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.