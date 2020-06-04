В Ивантеевке (Московская область) в жилом доме взорвался газ. По предварительным данным, пострадал один человек.

В Ивантеевке (Московская область) в жилом доме взорвался газ. По предварительным данным, пострадал один человек.Начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области, полковник внутренней службы Иван Гусев в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что возгорание произошло на последнем, пятом этаже кирпичного дома. В результате инцидента пострадала женщина.После взрыва начался пожар на площади в 10 квадратных метров. Выбиты оконная рама и межквартирные перегородки. Жильцов дома оперативно эвакуировали.