Из госпиталей Министерства обороны в Ботлихе и Буйнакске выписаны более 30 человек после успешного лечения от коронавируса COVID-19. С первого дня работы в медицинские учреждения были госпитализированы более 100 жителей труднодоступных районов Дагестана.

Из госпиталей Министерства обороны в Ботлихе и Буйнакске выписаны более 30 человек после успешного лечения от коронавируса COVID-19. С первого дня работы в медицинские учреждения были госпитализированы более 100 жителей труднодоступных районов Дагестана. Все, кто продолжает лечение (а это около 80 пациентов), находятся под постоянным контролем военных медиков.Развернуть два госпиталя в Дагестане Министерству обороны поручил Владимир Путин, напоминает телеканал "Россия 24".Для помощи заболевшим в учреждениях имеется все самое необходимое — аппараты ИВЛ, мониторы интенсивного наблюдения, рентген, аппараты УЗИ, современная лаборатория.