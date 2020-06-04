Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные о заразившихся COVID-19 в России. За все время уханьскую заразу подцепили 441108 человек, выздоровели – 204623, умерли – 5384.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные о заразившихся COVID-19 в России. За все время уханьскую заразу подцепили 441108 человек, выздоровели – 204623, умерли – 5384.По данным на 10:35 (мкс) 4 июня за последние 24 часа в России коронавирус выявили у 8831 человек. 38,2% пациентов не имели симптомов. Выздоровели почти столько же жителей страны – 8666, скончались – 169.В столице России COVID-19 обнаружили у 1998 человек. Кстати, еще день назад в Москве был зафиксирован рекордно низкий за полтора месяца уровень заболеваемости (по данным на 3 мая – 1842 человека). 85% пациентов, которые поступили за последние сутки – это люди младше 65 лет.Второе место по количеству зараженных за день заняла Московская область. Там выявлено 767 новых случаев. Далее по списку идет Санкт-Петербург – 375 человек подхватили уханьскую заразу.Режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 июня. В Москве и во многих других регионах России действует масочный режим.Недавно мэр столицы Сергей Собянин отметил, что москвичи . Соблюдать меры предосторожности необходимо до тех пор, пока не будет разработана вакцина от коронавируса. Однако речь не идет о долгом карантине. В зависимости от обстановки ограничения постепенно будут снимать.