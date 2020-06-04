Заявление о вакцине от коронавируса сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, препарат не будет единым.

Заявление о вакцине от коронавируса сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, препарат не будет единым.Важную информацию глава ведомства озвучила на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай". Анна Попова отметила, что появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.Руководитель Роспотребнадзора добавила, что озвучивать сроки появления пока рано, передает Минобороны планирует испытать препарат на добровольцах. Первая группа уже приступила к подготовке к проведению эксперимента.Известно и то, что российское лекарство от коронавируса "Авифавир" получило регистрационное удостоверение Минздрава России. Отметим, по состоянию на 4 июня, в нашей стране выявлено 441 108 случаев COVID-19. За все время пандемии от заболевания умерли 5384 человека, выздоровели почти 205 тысяч пациентов.1 Июн 2020 в 9:57 PDTНапомним, ранее главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, сколько продлится масочный режим в стране. По ее словам, граждан обяжут носить средства защиты в общественных местах еще на месяц или два.Также людям также придется соблюдать требования по чистоте помещений, по обеззараживанию посуды и многие другие. Россиянам предстоит научиться жить в новых условиях, подчеркнула специалист.