Фатально завершился для 45-летнего саратовца обгон по встречной полосе - его Лада Веста на полной скорости врезалась в Hyundai Solaris. Момент столкновения попал на видео.

Фатально завершился для 45-летнего саратовца обгон по встречной полосе — его "Лада Веста" на полной скорости врезалась в Hyundai Solaris. Момент столкновения попал на видео.Авария произошла около 18:30 3 июня в 1-м проезде Танкистов. На кадрах видно, что владелец отечественного автомобиля проигнорировал двойную сплошную линию и на высокой скорости ехал по встречной полосе. Несколько водителей успели увернуться от лихача, а вот 29-летняя женщина за рулем "корейца" нет.От лобового удара Hyundai вылетел на противоположную сторону и развернулся. Разбитая "Лада" осталась стоять на разделительной полосе, ее водитель от полученных травм скончался на месте.Спасателям пришлось разрезать кузов Hyundai, чтобы вытащить пострадавших: женщина и ее восьмилетний сын получили травмы средней степени, главу семейства госпитализировали в тяжелом состоянии.