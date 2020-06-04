04.06.2020

2020-06-04 19:15:04

В селе Суходол Суздальского района не могут найти место для нового ФАПа

Жители села Суходол Суздальского района более пяти лет добиваются от властей права на качественное медобслуживание. Местный ФАП давно в аварийном состоянии, а новый никак не построят. В чём причина задержки строительства выяснял Дмитрий Горкин.

На дверях тяжёлый замок, а само строение, на первый взгляд, забросили много лет назад. Но на самом деле это действующий и единственный фельдшерско-акушерский пункт в селе Суходол Суздальского района. Как рассказывают местные жители, здание буквально рушится на глазах. Во время приёма по кабинету гуляют сквозняки, а штукатурка сыпется прямо на голову.

Любовь, жительница с. Суходол: «Мы живём здесь уже 20 лет и за это время, конечно, когда приехали - ФАП в таком состоянии не был. Вот последние, наверное, пять лет сюда вообще было невыносимо приходить».

С 2015 года жители Суходола, а их более 300 человек, просили местные власти как-то исправить ситуацию. Были написаны десятки обращений во все контролирующие органы.

Сергей Рябов, житель с. Суходол: «У нас вот фельдшер, Горюшина Анна Степановна, она и ушла просто-напросто потому, что посадила там своё здоровье. Она там уже не могла работать. Зимой из всех щелей дует, воды нет, канализации нет, а они рапортуют, что ФАП у вас есть, даже прокуратура говорит, я недавно разговаривал с Суздальской прокуратурой, они сказали: "Да, ФАП у вас в аварийном состоянии, но он же работает, что же вы ещё-то хотите?"»

И только в прошлом году дело сдвинулось с "мёртвой" точки. Экспертиза показала, что старое здание 60-х годов постройки легче снести, чем восстанавливать. Поэтому решили найти место под строительство нового ФАПа. Одно из них в центре села рядом с местной церковью - памятником исторического значения.

Александр Авсеенок, заместитель главы Суздальского района: «Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери 1804 года с 96 года - памятник федерального значения. 200 метров от объекта по закону - зона охраны. Мы её заказали, разработали, заплатили немалые деньги из бюджета, и к нашему сожалению, а может и к счастью, по этим документам строить здесь нельзя».

Изыскательные работы показали, что ФАП будет стоять буквально на костях - раньше на этой территории был погост. Не по-человечески, да и не по закону. Теперь федеральный закон разрешает строить в подобных местах, если с момента последнего захоронения прошло не менее двухсот лет. Но поиски подходящего места не остановились. Муниципальные власти нашли еще один участок земли. А охранную территорию возле церкви планируют поставить на кадастровый учёт, облагородить и окончательно закрыть вопрос.

Дмитрий Айбятов, главный врач Суздальской районной больницы: «Сейчас нам передают этот участок - сроки строительства сдвинулись на 21 год. Но тем не менее возьмём землю и в 21 году будет проектирование и строительство... Оборудование по стандарту, всё хорошего качества, российское берём, не Китай. Это стандарт. А из дополнительного районные власти нам обещали дорогу к ФАПу».

Кстати, до конца 2020 года администрация Владимирской области обещает построить 37 ФАПов и 1 амбулаторию. Правда, подобные обещания, только несколько скромнее, были и в прошлом году. Но их удалось реализовать лишь наполовину.

Дмитрий Горкин, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»