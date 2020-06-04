В Швеции ищут кандидата для работы на станции Корсвеген. В его обязанности будет входить только включение и выключение света на станции в начале и по окончании рабочего дня.

В Швеции ищут кандидата для работы на станции Корсвеген. В его обязанности будет входить только включение и выключение света на станции в начале и по окончании рабочего дня. Об этом сообщает Sveriges Radio.Авторы проекта "Вечная должность" – художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю. Они рассказали, что готовы платить работнику, принятому на должность, фиксированную зарплату в размере порядка 2,3 тысячи долларов. Сотрудник может в любой момент уволиться, но может и оставаться на посту до конца своей жизни. Проект рассчитан на 120 лет, передает РИА Новости.Планируется, что строительство станции Корсвеген завершится в 2026 году. Но уже сейчас на вакансию откликнулись 175 соискателей из Швеции, Тайваня, США и Филиппин. Как отмечают художники, сотруднику придется жить в Гётеборге, но они готовы обсудить вопрос о переезде выбранного кандидата в этот город.По замыслу авторов проекта, арт-эксперимент должен привлечь внимание к неравенству, растущему в обществе.