04.06.2020

2020-06-04 13:30:04

В Суздале отреставрируют уникальный кафтан XVIII века

Музейщики приступили к реставрации уникального экспоната - кафтана 18 века - времен Екатерины Второй. С какими трудностями сталкивается суздальский художник-реставратор Елена Андреева во время его восстановления, расскажет Вера Куликова.

Русский мужской кафтан конца 18 века - один из уникальных экспонатов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. По словам художника-реставратора первой категории Елены Андреевой, счет их в России идет на единицы. Именно ей доверили восстановить столь ценный экспонат. Каждая пуговичка, каждая деталь сделана вручную. Мода на этот предмет мужской одежды пришла из Франции, и сначала их заказывали там. Впоследствии фабрики по изготовлению кафтанов появились и в России.

Елена Андреева, художник-реставратор 1 категории Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «В России аналогичных кафтанов всего 2 предмета. Один из них хранится в музее Архангельска, второй хранится в ГИМе. Это типичный кафтан правления Екатерины Второй французского образца. Он приталенный, рукава скошены назад. Аналоги, которые я изучала, которые есть у нас в России, они тоже полностью все из шелковой ткани».

С полной уверенностью можно сказать, что этот кафтан принадлежал русскому дворянину. Именно при Екатерине II, в 70 - 90-ых годах XVIII века, костюм столичного дворянства достиг необычайной пышности. Одного из вельмож XVIII столетия, князя Куракина - русского посла во Франции - даже называли «бриллиантовым князем». За обилие драгоценностей, украшавших его костюм. Кафтан из коллекции Владимиро-Суздальского музея ничем не уступает в роскоши. Сюда он поступил в 1932 году из Государственного исторического музея. Елене Андреевой удалось установить, что кафтан неоднократно переделывали.

Елена Андреева, художник-реставратор 1 категории Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Я демонтировала несколько деталей, то есть, это подкладочная ткань, чтобы изучить, что имеется внутри. И выяснилось то, что был найден огромный кусок, достаточно большой кусок шелковой ткани без вышивки, что нам дает возможность предполагать, что раньше, до поступления в музей, он был полностью шелковый, из шелковой ткани. Сейчас же он - с бархатом темно-синего цвета».

Последняя реставрация была в 1978 году. Кафтан восстанавливала владимирский реставратор Бекетова. Но наука не стоит на месте, и сейчас Елене предстоит полностью восстановить утраченную красоту. Процесс довольно сложный. Елене предстоит выработать собственную методику.

Елена Андреева, художник-реставратор 1 категории Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Сложность заключается в том, что … из-за того что был применен мучной клей, шелковая ткань сильно разрушена. Пересушивается, и сейчас, на данный момент, она имеет такое состояние, что она рассыпается прямо на глазах. Моя задача сейчас, сложность, состоит, чтобы убрать все эти поздние работы и убрать этот мучной клей».

Только после этого можно будет приступить непосредственно к дублированию, укреплению и очистке ткани. На это, по словам Елены, уйдет год. Работа ювелирная. Восстанавливать придется и ткань, и вышивку. Кафтан был расшит вручную шелковыми нитями. Но одна из лучших выпускниц Суздальского реставрационного училища уверена, что с ней справится. Секретами мастерства когда-то с ней поделилась ее педагог Людмила Громыко. За двадцать лет службы в музее к Елене Андреевой пришел опыт. А этот проект станет для нее еще и ступенькой в профессии реставратора. Если она справится со всеми трудностями, это даст ей возможность получить высшую категорию.

Вера Куликова, Александр Парфенов

«Вести-Владимир»