При досмотре салона автомобиля задержанного были обнаружены свертки с героином. Также наркотики изъяли в ходе обыска по его месту жительства...

«Сотрудники ОНК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с инспекторами ОБ ДПС УВД по ЮВАО и УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства-героина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Братиславской улице задержали жителя столицы, у которого при личном досмотре обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой 12 граммов. При досмотре салона автомобиля задержанного было обнаружено и изъято еще 45 полимерных свертков аналогичного вещества, массой около 50 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – героином.Также в ходе проведения обыска по месту жительства мужчины на Совхозной улице было обнаружено и изъято еще более 150 свертков с порошкообразным веществом, которое после проведенного исследования также оказалось наркотическим средством – героином, общей массой более 1 килограмма. Как стало известно, злоумышленник незаконно хранил наркотическое средство с целью последующего сбыта.Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18