На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся автобус с вахтовиками из Челябинской области. По предварительной информации, пострадали семь человек.

На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся автобус с вахтовиками из Челябинской области. По предварительной информации, пострадали семь человек.ДТП произошло ранним утром на перегоне Лянтор – Карымкары Октябрьского района. При движении у автобуса лопнуло колесо, водитель стал терять управление, машина съехала в кювет и опрокинулась.Как сообщает ГТРК "Южный Урал", два человека в крайне тяжелом состоянии на вертолете отправлены в окружную больницу Ханты-Мансийска. С ними же полетели еще двое с травмами средней степени тяжести. Они поступили в отделение травмы. Пострадавших с небольшими травмами отвезли в ближайшие стационары, одному оказана помощь на месте.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично контролирует ситуацию. Также связь с коллегами поддерживают специалисты областного Минздрава и первый вице-губернатор Ирина Гехт.