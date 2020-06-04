Голосовать по поправкам в Конституцию собираются 67% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. При этом 61% пришедших к урнам намерены поддержать все предложенные поправки, а 21% опрошенных 1 июля 2020 года собираются проголосовать против изменений в Основной закон. Всероссийский опрос был проведен 2 июня 2020 года.

Голосовать по поправкам в Конституцию собираются 67% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. При этом 61% пришедших к урнам намерены поддержать все предложенные поправки, а 21% опрошенных 1 июля 2020 года собираются проголосовать против изменений в Основной закон. Всероссийский опрос был проведен 2 июня 2020 года.Также ВЦИОМ выяснил, что 61% россиян считают предложенную президентом России Владимиром Путиным дату для голосования, 1 июля 2020 года, оптимальной. 15% россиян высказали прямо противоположное мнение, сообщает "Интерфакс". При этом риск заражения коронавирусом COVID-19 на участках для голосования минимальным при соблюдении социальной дистанции и санитарных норм посчитали 83% опрошенных, а 15% готовых прийти на голосование полагают. что риск заражения будет существенным.На дополнительный вопрос о том, удастся ли обеспечить на избирательных участках меры санитарной безопасности, 19% опрошенных ВЦИОМ ответили отрицательно, но три четверти готовых прийти 1 июля для волеизъявления уверены в том, что безопасность будет обеспечена.Также ВЦИОМ выяснил, что 14% опрошенных не планируют голосовать 1 июля 2020 года. Еще 19% участников опроса окончательного решения о своем участии в голосовании по конституционным поправкам еще не приняли. Они пока раздумывают и окончательное решение примут ближе к дате голосования.1 июля 2020 года объявлен нерабочим днем. На входе на участки для голосования будут установлены санитайзеры, будут раздавать перчатки, медицинские маски и одноразовые ручки.