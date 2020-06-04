Британские чиновники заявляют, что рынку нужны новые участники и их отсутствие и послужило причиной обращения к китайской Huawei. Но у Huawei много противников, и Борис Джонсон ищет альтернативные пути решения проблемы 5G.

Великобритания ведет переговоры с конкурентом Huawei Technologies по поставкам оборудования для мобильных сетей пятого поколения (5G), в то время как администрация премьер-министра Бориса Джонсона пересматривает позицию британского правительства по отношению к Китаю в связи с глобальной пандемией коронавируса, сообщает Bloomberg.Британские чиновники беседовали в мае с представителями японской технологической компании NEC Corp в рамках усилий по диверсификации спектра поставщиков телекоммуникационного оборудования для британских сетей мобильной связи 5G, сказал информатор издания, знакомый с ходом переговоров. Правительство также рассматривает Samsung Electronics как еще один возможный вариант обеспечения критически важной инфраструктуры 5G, сказал источник.Целью является отход от опоры на партнерство с Huawei в условиях растущей политической оппозиции внутри правящей Консервативной партии Великобритании и настороженности по отношению к Китаю среди международных союзников Великобритании. Британские чиновники заявляют, что рынку нужны новые участники и их отсутствие и послужило причиной обращения к китайской Huawei. Представители американской администрации долгие месяцы лоббировали идею о том, что дальнейшее сотрудничество с китайской фирмой негативно скажется на отношениях в сфере безопасности Лондона и Вашингтона. Американские чиновники предупредили британских министров, что продолжение работы с Huawei может "подорвать" обмен разведданными между Лондоном и Вашингтоном.Премьер-министр Борис Джонсона возмутил администрацию Трампа в январе, предоставив китайской телекоммуникационной фирме Huawei "ограниченные полномочия" в развитии британской сети 5G, несмотря на предупреждения США о потенциальных рисках безопасности.Руководители британских спецслужб, тем не менее, советовали Борису Джонсону продолжить сотрудничество с Huawei. Представители британских разведки, контрразведки (MI5, MI6), Центра правительственной связи (GCHQ) и Национального центра кибербезопасности пришли к выводу, что деятельность китайского предприятия не будет угрожать британскому суверенитету, сообщали источники The Daily Mail. Британские власти заявили на днях о том, что проведут новый анализ роли Huawei в развертывании сетей 5G в Соединенном Королевстве.Борис Джонсон, как сообщает издание, также поручил экспертам разработать план самообеспечения страны жизненно важными предметами медицинского назначения и другими стратегическими товарами, чтобы избавиться от зависимости от китайского импорта. Сейчас, согласно данным экспертов, примерно 71 категория важнейших товаров Великобритании зависит от поставок из Китая. Сюда входят фармацевтические ингредиенты, промышленные химикаты, а также электроника, в том числе мобильные телефоны и ноутбуки.Джонсон и его ближайшие соратники стали гораздо более скептически относиться к Китаю, с тех пор как коронакризис обрушился на Великобританию. Тори, включая чиновников в администрации, критиковали Пекин в связи с тем, как Китай справлялся с начальными стадиями вспышки коронавируса.Теперь правительственные чиновники считают, что невозможно будет остановить возмущение тори, настаивающих на запрете участие Huawei в мобильных сетях страны, когда правительство внесет законопроект позднее в этом году, сказали люди, знакомые с этим вопросом.Политическая реальность оппозиции к Huawei сделала срочным вопрос поиска альтернатив, чтобы стране не нужно было полагаться на Huawei для поставок оборудования 5G в долгосрочной перспективе, говорят источники издания.Около трети базовых мобильных станций 4G в Великобритании работают на оборудовании Huawei, и правила, введенные в январе, означают, что компания сможет поставлять до 35% оборудования для 5G.Британским чиновникам было приказано разработать планы по поэтапному прекращению участия китайской компании в британских сетях мобильной связи к 2023 году. Но в настоящее время ни одна компания не может полностью заменить Huawei.Дискуссии между правительством и NEC были сосредоточены на том, чтобы вывести компанию на британский рынок 5G, сначала потенциально через пробную программу по развитию технических возможностей, называемую "5G Create". Источник издания утверждает, что этот шаг означает серьезные намерения относительно диверсификации и отхода от партнерства с Huawei.Samsung, которая в настоящее время не поставляет оборудование 5G в Великобританию, будет приглашена на переговоры с правительством в ближайшее время в рамках более широкого предложения по диверсификации цепочки поставок сети, сказал информатор.Департамент по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту возглавляет работу в рамках пробной программы 5G стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов ($252 миллиона) по развитию мобильной инфраструктуры нового поколения в Великобритании.Британские чиновники, отвечающие за цифровую безопасность, рассматривают роль Huawei в свете недавних дополнительных санкций правительства США в отношении китайской компании, которые могут оказать значительное влияние на британские сети. "Безопасность и отказоустойчивость наших сетей имеет первостепенное значение", — сказал один из правительственных чиновников.Политическая напряженность усилилась после пандемии COVID-19. План Китая по введению нового закона о безопасности в Гонконге, бывшей британской колонии, также вызвал тревогу в Лондоне. Джонсон призвал Пекин отступить, но предупредил, что если новый закон о безопасности будет введен в Гонконге, то он даст шанс найти убежище в Великобритании 3 миллионам человек.