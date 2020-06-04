ВКонтакте запускает ленту с короткими музыкальными видео. И хотя, по сути, это повторяет механику популярного приложения TikTok, во ВКонтакте говорят, что это просто результат исследования аудитории.

"ВКонтакте" запускает новый формат контента - ленту с короткими музыкальными видео - клипы. Для просмотра в приложении появилась отдельная кнопка, она вынесена прямо на панель и по нажатию на эту кнопку пользователь, собственно, и попадает в ленту коротких видео. И хотя, по сути, это повторяет механику популярного приложения TikTok, у которого уже полмиллиарда ежемесячных пользователей со всего мира, во "ВКонтакте" говорят, что это просто результат исследования аудитории.Александр Тоболь, технический директор "ВКонтакте": "Мы действительно проанализировали в первую очередь интерес и количество просмотров по определенным типам контента и увидели, что интерес аудитории растет именно к короткому видео, в котором сняты какие-то интересные креативные вещи, где есть какие-то неожиданные результаты, интересные склейки, спецэффекты и прочие вещи. То есть мы строили сервис исключительно на анализе нашей внутренней статистики и на проводимых исследованиях, работы авторов при создании клипов".Подстраиваться под потенциальных конкурентов будут и технологически. Тут и дополненная реальность, и управление жестами, например, запустить съемку можно, показав виктори, по выставленной вперед ладони будет добавляться эффект фотовспышки, покажешь сердечко - все станет розовым.Марина Краснова, директор по продукту, руководитель контентной платформы "ВКонтакте": "Мы делаем ставку на технологии, мы всегда говорили о том, что технологии - это драйвер роста и внимание аудитории, от VR-механики и способности создавать классные видео профессионального уровня, просто и быстро - это то, что будет стимулировать авторов вовлекаться в создание на платформе коротких видео, а зрителей смотреть и стараться повторить - это первое. Второе - это конечно многомиллионная аудитория. Она уже смотрит видео. Мы уже говорим о 750 млн просмотров в сутки и 80 млн аудитории. У нас есть эта аудитория, она приходит к нам каждый день, мы просто даем им востребованный формат для самовыражения и вовлечения в новое и новое потребление. Они еще больше времени захотят и смогут у нас провести".Именно рекомендательный алгоритм во "ВКонтакте" видит, как некое дополнительное преимущество. Соцсеть многое знает о каждом пользователе и может подсовывать ему именно тот ролик, который должен ему по идее понравится, ну и ставка на качественный контент авторов, художников и музыкантов, которые уже есть во "ВКонтакте", даже придумали специальное название такому типу видео, UGC, то есть профессиональный пользовательский контент, какой обещают показывать чаще.Александр Тоболь, технический директор "ВКонтаке": "Там учитывается все, от качества ролика, от того, что происходит на видео, от геолокации этого созданного ролика и так далее. И наши алгоритмы используют все доступные для нас сигналы и факторы для того, чтобы ранжировать это видео".Марина Краснова, директор по продукту, руководитель контентной платформы "ВКонтакте": "Условно клип, снятый на мыльную камеру, будет интересен друзьям, но наверно массово будет не так интересен, хотя бывают и исключения. Если ранжировать клипы только по качеству записи, это тоже будет немножко неправильный подход. Иной раз в топы попадают совсем пиксилизированные видео, которые собирают какие-то бешенные цифры".Рекламы в новых коротких видео пока не будет, но во "ВКонтакте" говорят, что планируют ее туда добавить. Сами клипы могут пока делать только избранные авторы, но "ВКонтакте" обещают в течение нескольких недель или максимум месяцев отдать доступ к инструментам для всех. Ну и о музыке для этих клипов. Тут важно, что у "ВКонтакте" есть собственный музыкальный сервис, что облегчило переговоры с мэджерами, а еще говорят, это значит, что музыкантам, у которых аудитория в этой соцсети, необязательно делать короткие видео для других площадок. На вирусность можно рассчитывать прямо тут.