Пользователи ВКонтакте в ближайшие дни получат доступ к новому сервису внутри мобильного приложения российской социальной сети. Клипы представляет собой реализованный по канонам TikTok современный медиасервис с вертикальными видео, уникальными особенностями которого станут управление при помощи жестов, интеграция в существующий социальный граф и умная рекомендательная платформа.

Пользователи "ВКонтакте" в ближайшие дни получат доступ к новому сервису внутри мобильного приложения российской социальной сети. "Клипы" представляет собой реализованный по канонам TikTok современный медиасервис с вертикальными видео, уникальными особенностями которого станут управление при помощи жестов, интеграция в существующий социальный граф и "умная" рекомендательная платформа.Показав на камеру один из жестов (✌️