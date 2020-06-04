Для этого они должны принимать участие в общественных работах

Власти Владимирской области решили поддержать тех, кто в столь непростое время остался без работы.Повышенный размер пособия по безработице могут получить местные жители, активно участвующие в общественных и временных работах. В частности, речь идёт о людях, которые испытывают трудности с поиском новой работы, а также о выпускниках колледжей, которые ищут работу впервые.По данным Белого дома, минимальная величина пособия по безработице в месяц - 1500 рублей.